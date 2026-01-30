زوجة عمرو السولية تشارك صورة طريفة من احتفال عائلي

"من غلق التليفون وخناقة للإيقاف".. التفاصيل الكاملة لأزمة إمام عاشور مع

شاركت هدير مندور، زوجة لاعب الأهلي عمرو السولية، صورة طريفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت في المنشور صورة تجمعها بزوجها، أرفقتها بصورة للفنان عادل إمام من مسرحية الواد سيد الشغال وكتبت: "صورة كل سنة"، في لقطة لاقت تفاعلًا من المتابعين.

ولدى هدير مندور وعمرو السولية طفلتان هما ليلى وصوفيا، وتحرص زوجة اللاعب على مشاركة جمهورها بلقطات عائلية تجمعها بزوجها وأبنائها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عمرو السولية قد تزوج هدير مندور بعد انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، عقب فترة خطوبة استمرت أربع سنوات.

