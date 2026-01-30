مباريات الأمس
إعلامي يكشف التفاصيل المادية لانتقال هادي رياض إلى الأهلي

كتب : نهي خورشيد

05:18 ص 30/01/2026
كشف الإعلامي جمال الغندور عن التفاصيل المالية الخاصة بعقد هادي رياض مع النادي الأهلي، مؤكداً أن اللاعب يحصل على 14 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن هذا المقابل المالي يأتي في إطار سياسة الأهلي الهادفة إلى الحفاظ على استقرار لاعبيه، عقب إتمام التعاقد مع اللاعب بصورة رسمية.

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق عن ضم هادي رياض بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف، إذ وقع اللاعب على العقود وتم الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالصفقة

