إعلامي يكشف التفاصيل المادية لانتقال هادي رياض إلى الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور عن التفاصيل المالية الخاصة بعقد هادي رياض مع النادي الأهلي، مؤكداً أن اللاعب يحصل على 14 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن هذا المقابل المالي يأتي في إطار سياسة الأهلي الهادفة إلى الحفاظ على استقرار لاعبيه، عقب إتمام التعاقد مع اللاعب بصورة رسمية.

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق عن ضم هادي رياض بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف، إذ وقع اللاعب على العقود وتم الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالصفقة