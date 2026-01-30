ما شرط توروب للموافقة على رحيل نجل سيد معوض؟

كشف الإعلامي جمال الغندور أن إدارة النادي الأهلي أغلقت الباب أمام رحيل عمر سيد معوض لاعب الفريق الأول، خلال الفترة الحالية رافضة جميع العروض التي وصلت لضم اللاعب.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن القرار جاء بناءً على توصية من ييس توروب المدير الفني للفريق الذي يتمسك باستمرار اللاعب، في ظل قناعته بإمكاناته الفنية وحاجته إليه داخل صفوف الفريق.

وأشار إلى أن توروب أبدى مرونة وحيدة في هذا الملف، مؤكداً أنه في حال اقتضت الظروف رحيل عمر سيد معوض سواء لأسباب مالية أو في إطار صفقة تبادلية فإن ذلك لن يتم إلا على سبيل الإعارة فقط مع الحفاظ على كافة حقوق النادي الأهلي.