كتب-عبدالله محمود:

شهد مؤشر البيتزا في محيط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بما في ذلك اثنان من أقرب مطاعم البيتزا إلى مقر الوزارة، ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الطلبات خلال الساعات المتأخرة من الليل، بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية الأمريكية واحتمالات شن هجوم على إيران.

Various pizzerias nearby the Pentagon, including 2 of the closest pizzerias, are reporting high traffic. As of 3:14pm ET pic.twitter.com/hOZEWBPbgF — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) January 29, 2026

وأفادت عدة مطاعم بيتزا قريبة من البنتاجون بزيادة غير معتادة في عدد الزبائن والطلبات، وهو ما أعاد إلى الواجهة مؤشر البيتزا غير الرسمي، الذي يستخدم منذ سنوات كمؤشر طريف ولكن لافت للتنبؤ بالأزمات العسكرية والسياسية.

وفي وقت سابق من اليوم، تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خيارات الهجوم المحتملة التي "البنتاجون" بشكل مشترك، تحت اسم "الخطة الكبرى"، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب تقرير وول ستريت جورنال، من المقرر أن تشن الولايات المتحدة هجومها على منشآت النظام والحرس الثوري الإسلامي في حملة تفجيرات واسعة النطاق.

وأوضح مسؤولين أمريكيين لصحيفة وول ستريت، أن الخيارات المطروحة أمام ترامب تشمل حملة قصف واسعة على منشآت النظام الإيراني والحرس الثوري.

وأكد المسؤولين الأمريكيين، أن من الخيارات ضرب أهداف رمزية وتصعيد القصف إن لم تنه إيران برنامجها النووي.

ولفت المسؤولين الأمريكيين، إلى أن من خيارات البيت الأبيض شن هجمات إلكترونية على البنوك الإيرانية أو تشديد العقوبات.