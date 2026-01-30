الأهلي يراقب أنياس عبد الحميد لاعب فيسترلو البلجيكي لضمه

كشف الإعلامي جمال الغندور أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي أعادت فتح ملف التعاقد مع أنياس عبد الحميد لاعب فريق ويسترلو البلجيكي تمهيداً لضمه خلال إحدى فترات الانتقالات المقبلة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن النادي الأهلي لم يبدأ حتى الآن أي مفاوضات رسمية مع اللاعب كما لم يتقدم بعرض رسمي إلى ناديه، مؤكداً أن التحرك يظل في إطار الدراسة والتقييم فقط.

وأشار إلى أن أنياس عبد الحميد يتصدر قائمة الأسماء المطروحة داخل الأهلي كخيار بديل محتمل في حال تعثر التعاقد مع لاعب أجنبي تحت السن، وذلك ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة وواعدة خلال المرحلة المقبلة.