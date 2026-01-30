مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

البنك الاهلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

نيجيريا

- -
19:00

انجولا

الدوري الفرنسي

لانس

- -
21:45

لوهافر

جميع المباريات

الأهلي يراقب أنياس عبد الحميد لاعب فيسترلو البلجيكي لضمه

كتب : نهي خورشيد

05:21 ص 30/01/2026

أنياس عبد الحميد

كشف الإعلامي جمال الغندور أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي أعادت فتح ملف التعاقد مع أنياس عبد الحميد لاعب فريق ويسترلو البلجيكي تمهيداً لضمه خلال إحدى فترات الانتقالات المقبلة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن النادي الأهلي لم يبدأ حتى الآن أي مفاوضات رسمية مع اللاعب كما لم يتقدم بعرض رسمي إلى ناديه، مؤكداً أن التحرك يظل في إطار الدراسة والتقييم فقط.

وأشار إلى أن أنياس عبد الحميد يتصدر قائمة الأسماء المطروحة داخل الأهلي كخيار بديل محتمل في حال تعثر التعاقد مع لاعب أجنبي تحت السن، وذلك ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة وواعدة خلال المرحلة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أنياس عبد الحميد الأهلي اللاعب أنياس عبد الحميد صفقات الأهلي

