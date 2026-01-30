نجم الزمالك السابق يشيد بنجوم الفريق في مواجهة بتروجيت

أشاد سامح يوسف نجم نادي الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه الفريق الأبيض خلال مواجهة بتروجيت ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية إن معتمد جمال كان العامل الأبرز وراء الأداء الجيد للفريق واصفاً إياه بالمدير الفني المميز، خاصة وأنه لعب دوراً كبيراً في تحقيق الفوز.

وأضاف أن الزمالك مطالب بالبناء على الأداء الذي ظهر به أمام بتروجيت في المباريات القادمة، موضحاً أن الفريق كان قادر على تسجيل أكثر من هدف خلال اللقاء، معتبر كلاً من أحمد شريف والدباغ وناصر منسي كانوا من أبرز نجوم المباراة.

كما أثنى نجم الزمالك السابق على أداء الثنائي الشاب محمد إبراهيم وأحمد خضري، مؤكداً أنهما قدما مستوى جيداً ويستحقان الحصول على فرصة أكبر، وعلى نادي الزمالك يظل دائماً غنياً بعناصره المميزة من قطاع الناشئين