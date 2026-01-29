مباريات الأمس
خلال أزمة عاشور.. الأهلي يعلن عن خامس صفقاته الشتوية رسمياً

كتب : نهي خورشيد

07:05 م 29/01/2026 تعديل في 07:07 م
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، تعاقده مع هادي رياض مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الأهلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:"هادي رياض في قلعة البطولات".

ووقع اللاعب ‏على عقود انتقاله للأهلي لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك عقب انتهاء الإدارة الحمراء من الإجراءات الإدارية والمالية.

وجاء الإعلان عن صفقة رياض، بعد ساعات قليلة من إعلان الأهلي توقيع غرامة مالية على إمام عاشور لاعب الفريق الكروي بالنادي وقدرها 1.5 مليون جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين وخضوعه لتدريبات منفردة وذلك بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة القلعة الحمراء دون الحصول على إذن مسبق أو إخطار الجهاز الفني مع قيامه بإغلاق هاتفه.

وتعتبر صفقة هادي رياض هي الخامسة للأهلي في الانتقالات الشتوية، بعد ضم مروان عثمان، عمرو الجزار، يوسف بلعمري وأحمد عيد.

هادي رياض الأهلي صفقات الأهلي الشتوية إمام عاشور

