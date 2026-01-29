مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 1
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

20 14
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

سيتعرض لعقوبة مغلظة.. إبراهيم فايق يعلق على أزمة إمام عاشور

كتب : هند عواد

04:15 م 29/01/2026 تعديل في 05:12 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي (1)
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور لاعب الأهلي (1)
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور يشارك بمران الأهلي
  • عرض 7 صورة
    إمام عاشور بنيولوك في مران الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، سبب تغيب إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن بعثة الفريق المغادرة إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز.

وقال مصدر لمصراوي، إن إمام عاشور سيغيب المباراة، وحاول وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التواصل مع اللاعب هاتفيًا عقب تأخره، إلا أن هاتفه كان مغلقًا.

وكتب إبراهيم فايق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إمام عاشور لم يحصل على أي إذن من أي فرد في الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري للتغيب عن السفر مع الفريق، والمؤكد أنه سيتعرض لعقوبة مغلظة، هل سيتم إعلانها أم لا؟ هذا أمر يعود لإدارة الكرة".

وأضاف: "فقط عذر قهري رهيب خارج عن إرادة اللاعب مدعوم بأدلة ومستندات وأوراق طبية وخلافه قد تجعله يتفادى العقوبة، بخلاف هذا، إمام عاشور سيكون لديه أزمة كبيرة في الاهلي ولن يمر ما قام به مرور الكرام".

اقرأ أيضًا:


"واثقون من التعويض".. لماذا يصمت الزمالك في أزمة شكوى زيزو؟

حكمة تثير الجدل في الدوري الإيطالي.. ما القصة؟


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي معاقبة إمام عاشور إبراهيم فايق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سيتعرض لعقوبة مغلظة.. إبراهيم فايق يعلق على أزمة إمام عاشور
رياضة محلية

سيتعرض لعقوبة مغلظة.. إبراهيم فايق يعلق على أزمة إمام عاشور
"معندهوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه
زووم

"معندهوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه
القبض على مصوري فيديو المحامي أشرف نبيل والطائرة الخاصة
حوادث وقضايا

القبض على مصوري فيديو المحامي أشرف نبيل والطائرة الخاصة
وزير الخارجية: عدنا إلى عالم أحادي القطب.. ومصر ترفض الاستقطاب
أخبار مصر

وزير الخارجية: عدنا إلى عالم أحادي القطب.. ومصر ترفض الاستقطاب

مقتل الفنانة هدى شعراوي على يد خادمتها
زووم

مقتل الفنانة هدى شعراوي على يد خادمتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا