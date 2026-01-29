سخرية وانتقاد وتراجع.. كيف علق الرياضيون على تغيب إمام عاشور عن بعثة الأهلي؟

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة.

وشهدت الرحلة غياب إمام عاشور، لاعب الفريق، بعدما تخلف عن التواجد في مطار القاهرة في الموعد المحدد للسفر، كما أغلق هاتفه، دون أسباب واضحة، وذلك وفقًا لمصادر داخل النادي الأحمر.

ويخوض الأهلي منافسات دوري أبطال أفريقيا ضمن المجموعة الثانية، التي تضم كلًا من يانج أفريكانز التنزاني، والجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري.