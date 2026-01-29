سيتعرض لعقوبة مغلظة.. إبراهيم فايق يعلق على أزمة إمام عاشور

دون إمام عاشور.. بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على أزمة إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتغيبه عن بعثة الفريق المغادرة إلى تنزانيا، لمواجهة يانج أفريكانز.

وقال مصدر لمصراوي، إن إمام عاشور سيغيب المباراة، وحاول وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التواصل مع اللاعب هاتفيًا عقب تأخره، إلا أن هاتفه كان مغلقًا.

وكتب إبراهيم فايق، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إمام عاشور لم يحصل على أي إذن من أي فرد في الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري للتغيب عن السفر مع الفريق، والمؤكد أنه سيتعرض لعقوبة مغلظة، هل سيتم إعلانها أم لا؟ هذا أمر يعود لإدارة الكرة".

وأضاف: "فقط عذر قهري رهيب خارج عن إرادة اللاعب مدعوم بأدلة ومستندات وأوراق طبية وخلافه قد تجعله يتفادى العقوبة، بخلاف هذا، إمام عاشور سيكون لديه أزمة كبيرة في الاهلي ولن يمر ما قام به مرور الكرام".

اقرأ أيضًا:



"واثقون من التعويض".. لماذا يصمت الزمالك في أزمة شكوى زيزو؟



حكمة تثير الجدل في الدوري الإيطالي.. ما القصة؟





