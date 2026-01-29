مباريات الأمس
سخرية وانتقاد وتراجع.. كيف علق الرياضيون على تغيب إمام عاشور عن بعثة الأهلي؟

كتب : هند عواد

05:50 م 29/01/2026
اختلفت آراء الإعلاميين الرياضيين حول أزمة إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تغيبه عن بعثة الفريق المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وتغيب إمام عاشور عن بعثة الأهلي التي سافرت إلى تنزانيا صباح اليوم الخميس، رغم وجوده في قائمة الفريق للمباراة المعلن عنها منذ أمس، دون أي تعليق رسمي من النادي عن سبب الغياب.

وقال مصدر لمصراوي إن إمام عاشور سيغيب المباراة، وحاول وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التواصل مع اللاعب هاتفيًا عقب تأخره، إلا أن هاتفه كان مغلقًا.

إبراهيم فايق.. انتقاد وتراجع

انتقد الإعلامي إبراهيم فايق تصرف إمام عاشور، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إمام عاشور لم يحصل على أي إذن من أي فرد في الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري للتغيب عن السفر مع الفريق، والمؤكد أنه سيتعرض لعقوبة مغلظة، هل سيتم إعلانها أم لا؟ هذا أمر يعود لإدارة الكرة".

وأضاف: "فقط عذر قهري رهيب خارج عن إرادة اللاعب مدعوم بأدلة ومستندات وأوراق طبية وخلافه قد تجعله يتفادى العقوبة، بخلاف هذا، إمام عاشور سيكون لديه أزمة كبيرة في الأهلي ولن يمر ما قام به مرور الكرام".

إلا أن مقدم برنامج "الكورة مع فايق" قام بتعديل منشوره وحذف الجزء الخاص بالعذر القهري الذي قد يجنبه من العقوبة.

خالد الغندور.. مرض إمام

أرجع خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، سبب غياب إمام عاشور إلى مرضه، وكتب: "ما وصلني من معلومات هو مرض إمام عاشور وقصة التطعيمات هي سبب عدم سفره والله أعلم".

مهيب عبد الهادي.. "راحت عليه نومه"

سخر الإعلامي مهيب عبد الهادي من أزمة إمام عاشور، وكتب عبر "فيسبوك": "أنا مش فاهم المشكلة، واحد تعبان راحت عليه نومه، بتحصل مع أي حد".

عبد الجواد.. قرار خلال ساعات

قال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد إن ما يقال عن إصابة إمام عاشور غير صحيح، مضيفًا: "اللاعب كان موجودًا في القائمة وبعدها لم يتم التوصل إليه أثناء التجمع في المطار، وخلال دقائق ستصدر إدارة الأهلي قرارًا بشأن اللاعب".

إمام عاشور الأهلي أزمة إمام عاشور بيان الأهلي تغريم إمام عاشور

