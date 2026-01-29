خففت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، حُكمها على "عامل" بالسجن 10 سنوات مُشدد بدلا من السجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل جاره كونه تدخل للدفاع عن طفله من تعدى المتهم عليه بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وأدانت محكمة جنايات بولاق الدكرور جنوب الجيزة، عامًلا بالسجن المؤبد في واقعة اتهامه بقتل أحد جيرانه كون الأخير تدخل لمنع تعديه على نجله الصغير في بولاق الدكرور.

وذكرت النيابة العامة أن المتهم "إمام. م" في القضية رقم 9563 لسنة 2024،جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 2204 لسنة 2024، كلي جنوب الجيزة، في الثاني والعشرين من يناير 2024، قسم شرطة بولاق الدكرور، محافظة الجيزة، قتل عمدًا المجني عليه "محمد. إ"، مع سبق الإصرار إثر خلاف بينهما، فما انظفر به حتى انهال عليه ضربا وطعنا باستخدام سلاحين أبيضين "مطواة وكزلك"،قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات، مبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المجني عليه تدخل لمنع المتهم من التعدي على نجله الصغير، فنشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها باغته الأخير بسلاح أبيض "مطواة وكذلك"، بأن سدد له عدة ضربات استقرت بعموم جسده والتي نجمت على إثرها إصابته.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أدانت المتهم بالسجن المؤبد، عما أسند إليه من اتهام، وخففت محكمة مستأنف حكمها على العامل من المؤبد إلى السجن المشدد 10 سنوات.