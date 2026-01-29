مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

1 1
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

32 26
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف جنيه

كتب : محمد خيري

05:51 م 29/01/2026 تعديل في 06:06 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (5)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (4)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (3)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور (1)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور في معسكر منتخب مصر بالنيولوك الجديد (7)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور في معسكر منتخب مصر بالنيولوك الجديد (6)
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور في معسكر منتخب مصر بالنيولوك الجديد (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة، بالفريق الأول للنادي الأهلي، إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة أسبوعين، وتغريمه 1.5 مليون جنيه، نظرًا لتخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

وجاء ذلك في بيان رسمي من النادي الأهلي، بعد تخلف اللاعب من السفر مع الفريق صباح اليوم إلى تنزانيا للمشاركة في مباراة يانج أفريكانز المحدد لها بعد غد السبت، ضمن فعاليات، الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري الأبطال.

وتقرر أن يؤدي اللاعب تدريباته منفردًا طوال فترة الإيقاف.

ويحل الأهلي ضيفًا على يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
اقتصاد

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
وسط تصاعد التوتر.. وصول مدمرة أمريكية جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

وسط تصاعد التوتر.. وصول مدمرة أمريكية جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط
لهو أطفال يشعل خناقة بالشوم بين جيران الشرقية والداخلية: خلافات قديمة
حوادث وقضايا

لهو أطفال يشعل خناقة بالشوم بين جيران الشرقية والداخلية: خلافات قديمة

مجدي الجلاد: الرئيس يركز على الشباب والحروب الحديثة تستهدف المواطن
أخبار مصر

مجدي الجلاد: الرئيس يركز على الشباب والحروب الحديثة تستهدف المواطن
سحل وضرب في نص الشارع .. القبض على زوج "سيدة كفر صقر" و التحريات: خلافات
حوادث وقضايا

سحل وضرب في نص الشارع .. القبض على زوج "سيدة كفر صقر" و التحريات: خلافات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
ارتدوا الكمامة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف