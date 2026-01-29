قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف جنيه

دون إمام عاشور.. بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز

قرر وليد صلاح الدين مدير الكرة، بالفريق الأول للنادي الأهلي، إيقاف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة أسبوعين، وتغريمه 1.5 مليون جنيه، نظرًا لتخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا.

وجاء ذلك في بيان رسمي من النادي الأهلي، بعد تخلف اللاعب من السفر مع الفريق صباح اليوم إلى تنزانيا للمشاركة في مباراة يانج أفريكانز المحدد لها بعد غد السبت، ضمن فعاليات، الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري الأبطال.

وتقرر أن يؤدي اللاعب تدريباته منفردًا طوال فترة الإيقاف.

ويحل الأهلي ضيفًا على يانج أفريكانز التنزاني، يوم السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت القاهرة صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة.