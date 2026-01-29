إعلان

وزير الخارجية: عدنا إلى عالم أحادي القطب.. ومصر ترفض الاستقطاب

كتب : مصراوي

04:52 م 29/01/2026

الدكتور بدر عبدالعاطي

كتب- محمد لطفي:

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصرية، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب حدث نتباهى به لأنه أهم محفل ثقافي في العالم بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب "الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات"، في قاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال عبدالعاطي: لقد عدنا إلى عالم أحادي القطب، ولا نعلم شكل العالم الذي يتشكل الآن.

وأضاف عبدالعاطي: الاتزان الاستراتيجي عقيدة تحكم السياسة المصرية وقد أخذت بعدا أكثر تحديداً بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكمل عبدالعاطي: نعاني الآن من حالة غير مسبوقة من الاستقطاب لكي تقف الدول متوسطة الحجم في موقف معين وهذه الحالة تفرض علينا عدم الدخول في أي أحلاف، ونحن ضد الاستقطاب لأن مصر إذا كانت لها علاقات استراتيجية مع أمريكا فإن لها تاريخ مشترك مع روسيا والصين وكل الدول.

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصرية عالم أحادي القطب مصر ترفض الاستقطاب معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة مناقشة كتاب الاتزان الاستراتيجي

