شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تصريحات وزير الخارجية بشأن تهجير الفلسطينيين، واستخدام الدرون في السيطرة على حريق الزرايب بمنشأة ناصر، وبدء إزالة كوبري السيدة عائشة التاريخي بشكل رسمي خلال ساعات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

استخدام الدرون في السيطرة على حريق الزرايب بمنشأة ناصر- صور

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر.

وزير الخارجية: تعرضنا لضغوط عنيفة وإغراءات كثيرة جدا لتهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصرية، أن السياسة الخارجية تعتمد الآن على مبدأ الاتزان قائلاً: يمكن أن ندخل في شراكات إقليمية ودولية دون أن نستجيب إلى الاستقطاب الكامل أو التماهي مع إحدى الدول الكبرى.

ارتفاع الحرارة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 30 يناير 2026، والأحوال الجوية المتوقعة.

بدء إزالة كوبري السيدة عائشة التاريخي بشكل رسمي خلال ساعات

أعلن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء أعمال فك وإزالة كوبري السيدة عائشة اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل يوم الجمعة، مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة.

الحكومة: استثمارات أجنبية بـ 2.4 مليار دولار تتدفق إلى القطاعات غير البترولية

كشف المركز الإعلامي لمركز الوزراء، عن تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى القطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، في مؤشر يعكس تحسن جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الخارجية.

للعاملين بالوزارة.. كيفية الحصول على قرض بدون فوائد من الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر الإدارة العامة للبر والمبادرات الاجتماعية، تخصيص مبلغ ٣٠ مليون جنيه قروضًا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، لجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، في إطار دعم البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية.

لمدة 24 ساعة.. إيقاف خدمات موقع "المعامل المركزية"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إيقاف خدمات الموقع الإلكتروني التابع للإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة بشكل مؤقت، في إطار تنفيذ أعمال التطوير والتحديث الفني للخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

4 منشورات تحذيرية من أدوية "مغشوشة وغير مطابقة".. هكذا تكتشفها

أصدرت هيئة الدواء المصرية 4 منشورات تحذيرية بشأن تشغيلات دوائية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لتداولها وسحبها من الصيدليات والمخازن.

