إيران تجري مناورة بحرية بذخيرة حية في مضيق هرمز

أعلن التلفزيون الإيراني، أن البحرية الإيرانية ستجري مناورات مع الصين وروسيا في مضيق هرمز في بحر عمان والمحيط الهندي خلال أيام.

وقال التلفزيون الإيراني، إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ستجري تدريبات بالذخيرة الحية بداية الأسبوع المقبل في مضيق هرمز.

وأكدت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس، أن إيران أرسلت تحذيرا أعلنت فيه نيتها إجراء مناورة بحرية بذخيرة حية بمضيق هرمز الأحد والاثنين.

وفي وقت سابق، شدد وزير خارجية إيران عباس عراقجي، على أن القوات الإيرانية جاهزة للرد على أي عدوان على طهران.

ورد عباس عراقجي، عبر شبكة إكس على تهديد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الأخير، بالقول: "قواتنا المسلحة الشجاعة جاهزة تماما، وأصابعهم على الزناد، للرد بسرعة وحسم على أي عدوان ضد أراضينا، أجوائنا، ومياهنا الإقليمية".