مباحث الآداب تلاحق "سيدة الإسكندرية" وفيديوهات تقودها للتخشية

ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بالتعاون مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سيدة لقيامها بممارسة أعمال منافية للآداب بالعطارين بالإسكندرية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"، بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة للراغبين مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المذكورة بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزتها هاتفين محمول "، وبفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهاالإجرامى"، بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.