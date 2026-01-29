"الأهلي حسمها".. شوبير يكشف محاولات من هذا النادي لضم بن رمضان

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود تواصل من جانب نادي أهلي طرابلس الليبي للاستفسار حول موقف اللاعب محمد علي بن رمضان وإمكانية ضمه خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إنه يمتلك معلومة مؤكدة بنسبة 100%، بتواصل النادي الليبي مع الأهلي، لضم بن رمضان، موضحًا أن ما حدث لم يرتقِ إلى عرض رسمي، بل كان مجرد استفسار لمعرفة مدى إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف النادي الليبي.

وأضاف أن النادي الأهلي رد بشكل واضح على هذا الاستفسار، مؤكدًا تمسكه بجميع لاعبيه، ورافضًا فكرة التفريط في أي عنصر من عناصر الفريق خلال الفترة الحالية.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي أغلق الباب تمامًا أمام أي محاولات للتفاوض على رحيل بن رمضان، في ظل حاجة الفريق لجهوده خلال المرحلة المقبلة.