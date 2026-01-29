سيناريوهات حرب أمريكا على إيران.. كيف تؤثر على بورصة مصر؟

توقع خبراء بسوق المال، تحدثوا إلى "مصراوي"، أنه في حال اندلاع حرب بين أمريكا وإيران، سيتأثر الوضع الاقتصادي على مستوى العالم، مما سينعكس على البورصة المصرية، مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب والأجانب إلى البيع، تخوفًا من توترات الأحداث وتصعيد الأوضاع.

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، قال أمس الأربعاء، في تدوينه له على منصة "تروث سوشيال"، إن الهجوم الأمريكي القادم على إيران "سيكون أسوأ بكثير" من الهجوم الذي شنه الصيف الماضي، عندما هاجم الجيش الأمريكي ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وطالب إيران لتجنب هذا الهجوم بالجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف، لا أسلحة نووية.

تحول المستثمرين للخروج آمر محتمل

توقعت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أنه في حال اندلاع حرب بين أمريكا وإيران، فإن تأثير ذلك على البورصة المصرية سيتحدد وفقًا لعمق الضربة ومدى انعكاسها على الأسواق المجاورة، وتأثيرها على منطقة الخليج، خاصة أن غالبية المستثمرين في السوق المصرية من العرب، إلى جانب تأثير المؤشرات الأجنبية وأسعار العملات.

وأوضحت حنان أن اليوم الأول من الحرب أو الأزمات عادة ما يشهد عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين العرب والأجانب، ما يؤدي إلى هبوط حاد في المؤشر، إلا أنه مع بدء استقرار المؤشرات الأجنبية تبدأ البورصة المصرية في التماسك.

هبوط حاد متوقع على مستوى كافة أسواق المنطقة

توقع حسام عيد، خبير سوق المال، أنه في حال اندلاع حرب بين أمريكا وإيران، سيشهد السوق هبوطًا عنيفًا في الأسواق، مع خروج أموال المستثمرين واتجاه المؤسسات المالية إلى البيع، كما سيتجه المستثمرون أيضًا إلى البيع، ولن يكون هذا البيع بغرض جني الأرباح، بل تخوفا من الأحداث.

وأضاف عيد أن من المتوقع أن يكون الهبوط حادًا، خاصًا في ظل تسجيل البورصة قيمًا جديدة وكبيرة، وارتفاع الأسعار.

وأوضح عيد أن البورصة المصرية تأثرت بمجرد تداول خبر، أمس، عن تحريك الأسطول البحري نحو إيران، حيث أغلقت المؤشرات المصرية على هبوط بعد أن حققت قيمًا قياسية جديدة في بداية الجلسة، مع اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو البيع، مؤكدًا التأثير السلبي على السوق مع كل أزمة جيوسياسية جديدة.

وقال مصطفى شفيع، خبير سوق المال، إنه في حال حدوث حرب، فإن الوضع الاقتصادي على مستوى العالم سيكون سيئًا، وسيتأثر سلبًا بالفعل على الأسواق الناشئة والمنطقة، وفي الوقت نفسه سيتأثر سوق المال.

وتوقع شفيع، تخارج المؤسسات الأجنبية من الأسواق المصرية، مع تنفيذ مبيعات من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، وحتى المؤسسات المصرية، تخوفًا من تطورات الأحداث.

