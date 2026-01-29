صفقتان في الطريق.. ماذا قدم الأهلي في الانتقالات الشتوية حتى الآن؟

تعاقد النادي الأهلي مع 6 لاعبين، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، أعلن ضم 4 منهم بشكل رسمي، ويتبقى الإعلان عن صفقتين أخريين.

ووفقًا للاتحاد المصري لكرة القدم، بدأت فترة القيد الثانية يوم الخميس 1 يناير الحالي، وتنتهي يوم 8 فبراير المقبل.

4 صفقات رسمية

أعلن الأهلي التعاقد مع 4 لاعبين حتى الآن: مروان عثمان، من نادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، عمرو الجزار من نادي البنك الأهلي، لمدة 4 مواسم ونصف، يوسف بلعمري من الرجاء البيضاوي المغربي، لمدة 3 مواسم ونصف، أحمد عيد من المصري البورسعيدي، لمدة 3 مواسم ونصف.

الأهلي ينهي صفقتين جديدتين

أنهى الأهلي اتفاقه مع هادي رياض، لاعب بتروجيت، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسم الأهلي تعاقده مع المهاجم الأنجولي آيلتسن كامويش، لاعب نادي ترومسو النرويجي، على أن يتم قيده بدلًا من السلوفيني جراديشار، الذي يرحل إلى أويبست المجري، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.