زعيمة المعارضة الفنزويلية: لا أحد يثق في الرئيسة الانتقالية

كتب : مصراوي

09:14 ص 29/01/2026

ماريا كورينا ماتشادو

واشنطن - (د ب أ)

انتقدت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الأربعاء، القيادة الجديدة في فنزويلا، وذلك عقب اجتماع عقدته مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقالت ماتشادو للصحفيين في واشنطن: "لا أحد يثق في (الرئيسة الانتقالية) ديلسي رودريجيز. الجميع يعلم حقيقة هذا النظام، نحن نتحدث عن مجرمين".

وتتعاون إدارة الرئيس دونالد ترامب حاليا مع رودريجيز، التي تولت القيادة في فنزويلا بعد إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وعندما سألها أحد الصحفيين عما إذا كانت مستعدة لتقاسم السلطة مع رودريجيز في حكومة انتقالية، أجابت ماتشادو: "نحن نعمل من أجل تمكين انتقال حقيقي. هذا ليس انتقالاً على الطريقة الروسية، حيث تظل المافيا في السلطة وفي النهاية يعاني المواطنون".

وأكدت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أنها ستواصل العمل من أجل تغيير حقيقي، وليس من أجل بقاء جزء من أجهزة الحكم الحالية في السلطة.

وكان الرئيس الأمريكي صرح في وقت سابق بأن ماتشادو لا تحظى بالدعم والاحترام الكافيين داخل فنزويلا لقيادة البلاد. وتدعم الولايات المتحدة حالياً رودريجيز، التي كانت تشغل منصب نائب مادورو عندما ألقت القوات الأمريكية القبض عليه خلال عملية عسكرية في فنزويلا أوائل يناير الحالي.

ويواجه مادورو اتهامات منذ ذلك الحين في نيويورك بارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات.

فنزويلا مادورو زعيمة المعارضة الفنزويلية الرئيسة الانتقالية ترامب

