إعلان

إيران لـ ترامب: أصابعنا على الزناد.. وأي تحرك عسكري سيكون بداية الحرب

كتب : مصراوي

08:24 ص 29/01/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، إن القوات الإيرانية جاهزة للرد على أي عدوان، فيما أكد ممثل قائد الثورة بالمجلس الأعلى للدفاع علي شمخاني أن أي تحرك عسكري ضد بلاده سيعني بدء الحرب.

ورد عباس عراقجي، عبر شبكة إكس على تهديد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الأخير، بالقول: "قواتنا المسلحة الشجاعة جاهزة تماما، وأصابعها على الزناد، للرد بسرعة وحسم على أي عدوان ضد أراضينا، أجوائنا، ومياهنا الإقليمية".

أضاف أن الدروس القيمة التي تعلمناها من الحرب التي استمرت 12 يوما قد منحتنا القدرة على الرد الآن بقوة وسرعة وفعالية أكبر.

ولفت عراقجي إلى أنه لطالما رحبت إيران باتفاق نووي عادل ومنصف قائم على المصالح المتبادلة؛ اتفاق يكون في إطار المساواة وبدون أي إكراه أو تهديد أو ترهيب اتفاق يضمن حقوق إيران في الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية ويضمن عدم حصولها على السلاح النووي.

وقال: "مثل هذه الأسلحة ليس لها مكان في حساباتنا الأمنية، ونحن لم نسعى أبدا للحصول عليها".

بدوره، قال شمخاني في منشور على منصة أكس: "إن الضربة المحدودة هي مجرد وهم أي تحرك عسكري من قبل أمريكا، من أي مصدر وعلى أي مستوى، يعتبر بداية الحرب، وردنا سيكون سريعا، شاملا وغير مسبوق، حيث سيتم استهداف تل أبيب وكل من يدعم المعتدي".

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت أن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط حاولوا على مدار أسابيع إقناع ترامب بمنع أي تصعيد عسكري ضد إيران، محذرين من صراع أوسع نطاقا.

وجاءت هذه الضغوط في أعقاب تصريحات للرئيس ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إذ كتب أن الأسطول الأمريكي يتجه بسرعة نحو إيران ومستعد لأداء المهام.

وصرح أن أي هجوم أمريكي محتمل ضد إيران سيكون أكثر تدميرا من هجوم يونيو 2025، داعيا إلى منع حدوث مثل هذا السيناريو.

يأتي هذا التصعيد في سياق الاحتجاجات التي اندلعت في إيران نهاية ديسمبر 2025، والتي بدأت بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية قبل أن تتحول إلى أعمال شغب وتظاهرات ضد السلطات، وبلغت ذروتها بعد دعوات رضا بهلوي، نجل الشاه الإيراني المخلوع.

كان ترامب قد تحدث مرارا لدعم المحتجين في إيران، تاركا الباب مفتوحا أمام جميع خيارات العمل ضد الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك الضربات الجوية.

من جهتها، ردت طهران بالقول إن تصريحات الرئيس الأمريكي تهدد سيادة الجمهورية الإسلامية، وأكدت أنها مستعدة للتصدي لأي "عدوان"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران ترامب تهديدات ترامب لإيران الهجوم الأمريكي على إيران عراقجي ضربة أمريكية على إيران منع التصعيد العسكري الأمريكي مع إيران إدارج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يستحق".. زوجة حسام عبد المجيد تنشر 8 صور رومانسية لهما وتعلق
مصراوي ستوري

"يستحق".. زوجة حسام عبد المجيد تنشر 8 صور رومانسية لهما وتعلق
"بعد تأهلها لنهائي بطولة الأبطال للاسكواش في أمريكا".. أبرز المعلومات عن
مصراوي ستوري

"بعد تأهلها لنهائي بطولة الأبطال للاسكواش في أمريكا".. أبرز المعلومات عن
الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح - فيديو
أخبار مصر

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح - فيديو
سعر الذهب اليوم في مصر اليوم يصل إلى أعلى قمة على الإطلاق ببداية التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر اليوم يصل إلى أعلى قمة على الإطلاق ببداية التعاملات

نائب وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته لمصر وإثيوبيا.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

نائب وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته لمصر وإثيوبيا.. ماذا حدث؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون