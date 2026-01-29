مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

أشرف عبد العزيز يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مستحقات زيزو لدى الزمالك

كتب : مصراوي

06:25 ص 29/01/2026 تعديل في 06:32 ص
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    زيزو ومحاميه أشرف عبد العزيز بمقر الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب – محمد عبد السلام:

كشف المستشار أشرف عبد العزيز، خلال لقائه في برنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح، المذاع عبر قناة "ON E"، عن تفاصيل في أزمة المستحقات المالية للاعب أحمد سيد "زيزو" لدى نادي الزمالك.

وقال أشرف عبد العزيز إن زيزو يستحق الحصول على مبلغ 83 مليون جنيه من نادي الزمالك، مشيرا إلى أن قرار اتحاد الكرة في هذا الشأن أصبح مسألة وقت، وسيصدر قريبا.

وأوضح أن اللاعب أحمد سيد "زيزو" قام بالتوقيع للنادي الأهلي في التوقيت القانوني، وذلك وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.

واختتم حديثه مؤكدا أنه لا يمتلك معلومات بشأن ما إذا كان ممدوح عباس قد قام بسداد أي مبالغ مالية من عدمه، موضحا أن الفيصل في هذه القضية يتمثل في الإيصالات والمستندات الرسمية المقدمة ضمن ملف القضية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو مستحقات زيزو من الزمالك الزمالك تصريحات أشرف عبد العزيز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد تأهلها لنهائي بطولة الأبطال للاسكواش في أمريكا".. أبرز المعلومات عن
مصراوي ستوري

"بعد تأهلها لنهائي بطولة الأبطال للاسكواش في أمريكا".. أبرز المعلومات عن
للعام الثاني تظهر بالحجاب.. 15 صورة لـ هدى المفتي في مسلسلات "80 باكو"
زووم

للعام الثاني تظهر بالحجاب.. 15 صورة لـ هدى المفتي في مسلسلات "80 باكو"
"اتقال عليا خاين".. أول تعليق من محمد عبد المنصف على أزمته الأخيرة
مصراوي ستوري

"اتقال عليا خاين".. أول تعليق من محمد عبد المنصف على أزمته الأخيرة
"أصوات داخل المشرحة".. كشف حقيقة عودة متوفي إلى الحياة في بورسعيد
أخبار المحافظات

"أصوات داخل المشرحة".. كشف حقيقة عودة متوفي إلى الحياة في بورسعيد
نائب وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته لمصر وإثيوبيا.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

نائب وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته لمصر وإثيوبيا.. ماذا حدث؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون