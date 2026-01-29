أشرف عبد العزيز يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مستحقات زيزو لدى الزمالك

كتب – محمد عبد السلام:

كشف المستشار أشرف عبد العزيز، خلال لقائه في برنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح، المذاع عبر قناة "ON E"، عن تفاصيل في أزمة المستحقات المالية للاعب أحمد سيد "زيزو" لدى نادي الزمالك.

وقال أشرف عبد العزيز إن زيزو يستحق الحصول على مبلغ 83 مليون جنيه من نادي الزمالك، مشيرا إلى أن قرار اتحاد الكرة في هذا الشأن أصبح مسألة وقت، وسيصدر قريبا.

وأوضح أن اللاعب أحمد سيد "زيزو" قام بالتوقيع للنادي الأهلي في التوقيت القانوني، وذلك وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.

واختتم حديثه مؤكدا أنه لا يمتلك معلومات بشأن ما إذا كان ممدوح عباس قد قام بسداد أي مبالغ مالية من عدمه، موضحا أن الفيصل في هذه القضية يتمثل في الإيصالات والمستندات الرسمية المقدمة ضمن ملف القضية.