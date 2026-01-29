إعلان

الإذاعة العامة الأمريكية: إدارة ترامب عدلت توجيهات السلامة النووية

كتب : مصراوي

08:13 ص 29/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلنت الإذاعة العامة الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعادت النظر في سلسلة من التوجيهات بمجال الأمن النووي وأبلغتها للشركات المعنية.

جاء في التقرير للمحطة NPR: "أعادت إدارة ترامب النظر في عدد من التوجيهات المتعلقة بالأمن النووي وشاركتها مع الشركات التي يتعين عليها تنظيم أنشطتها، دون نشر القواعد الجديدة لعامة الجمهور".

يُذكر أن التغييرات أُدخلت بهدف تسريع تطوير مفاعلات نووية من الجيل الجديد.

وتشير المحطة الإذاعية إلى أن التوجيهات قلصت مئات الصفحات من متطلبات أمان المفاعلات.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير سابق، أن الرئيس دونالد ترامب يؤيد نزع الأسلحة النووية لكنه يعتبر أن اختباراتها أمر ضروري لضمان الأمن الأمريكي، وفقا لروسيا اليوم.

