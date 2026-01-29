إعلامي يكشف تفاصيل صفقة مهاجم الأهلي الجديد كامويش

مباريات الأمس
كشف الإعلامي جمال الغندور عن الكواليس المالية الخاصة بصفقة إعارة المهاجم أيلتسين كامويش، لاعب فريق ترومسو النرويجي، إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، في حال إتمام التعاقد لمدة 6 أشهر.

وأوضح الإعلامي جمال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الاتفاق المبدئي كان يتضمن حصول اللاعب على راتب قدره 250 ألف دولار طوال فترة الإعارة، إلى جانب 50 ألف دولار إضافية كحوافز مرتبطة بتحقيق عدد محدد من الأهداف.

وأشار الغندور إلى أن المفاوضات شهدت تطوراً، بعدما تم تعديل بنود الراتب بزيادة قيمته 100 ألف دولار، في إطار الوصول لاتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف.

وأضاف أن القيمة الإجمالية لإعارة كامويش إلى الأهلي لمدة 6 أشهر تصل إلى 500 ألف دولار، مع بقاء الصفقة قيد الحسم النهائي خلال الأيام المقبلة

إيلتسن كامويش صفقات الأهلي يناير صفقات الأهلي 2026 أخبار الأهلي الأهلي اليوم

