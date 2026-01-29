مباريات الأمس
موعد مباراة مصر وكاب فيردي في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

كتب : مصراوي

06:39 ص 29/01/2026
يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد، لملاقاة نظيره منتخب كاب فيردي اليوم الخميس 29 يناير الجاري، في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي اليوم، في تمام الساعة 4.30 مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة نصف نهائي البطولة الأفريقية لليد بروندا.

وكان منتخب مصر تأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب منتخب نيجيريا، بنتيجة 48-22 في الجولة الثانية من الدور الرئيسي للبطولة.

وحال تمكن منتخب مصر من الفوز على كاب فيردي والصعود إلى نهائي البطولة الأفريقية لليد، سيضمن التأهل إلى نهائي البطولة للمرة السادسة على التوالي، حيث لم يغب منتخب مصر عن النهائي منذ نسخة البطولة عام 2016.

ويذكر أن النسخة الحالية من بطولة كأس أفريقيا لكرة اليد، تقام في رواندا خلال الفترة من 21 يناير الجاري حتى يوم 31 من الشهر ذاته.

منتخب مصر لكرة اليد موعد مباراة مصر وكاب فيريدي بطولة أفريقيا لليد مصر وكاب فيردي

