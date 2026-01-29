الحرس الثوري الإيراني: مسيطرون ميدانيا ولدينا خطة لكل سيناريو قد يطرأ



وكالات

أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه يسيطر على الوضع الميداني في إيران وأنه جهز خططا لكل السيناريوهات، منتقدا أسلوب واشنطن في محاولات تخويف الإيرانيين.

وقال المتحدث الحرس الثوري اللواء علي محمد نائيني، إن تجربة الحرب التي استمرت 12 يوما أثبتت أن الخيار العسكري ضد إيران قد فشل، وأن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية هي التي تحدد نهاية الحرب من خلال المبادرة.

واعتبر أن تخويف المجتمع من خلال تصوير الحرب وإرسال حاملات الطائرات هو أسلوب قديم من قبل المسؤولين الأمريكيين. المسؤولون في البيت الأبيض في حالة ارتباك ويأس بسبب مقاومة إيران في مواجهة الفتنة المسلحة وحرب الـ12 يوما.

وأضاف أنه بعد الهزيمة السريعة والقاسية للفتنة الأمريكية في إيران، يسعون الآن بشدة إلى إثارة التوتر وزرع الخوف الكاذب في المجتمع والشعب الإيراني، لأنهم واجهوا في كل إجراء معاد لإيران سدا منيعا من الشعب والانسجام الوطني، وهم يحاولون هذه المرة أيضا التأثير السلبي على مشاعر وأفكار الشعب الإيراني من خلال الحرب النفسية.

وشدد على أن الواقع الميداني يختلف تماما عن الدعاية الإعلامية للعدو، نحن مسيطرون على الوضع الميداني ويفخرنا بأننا درع الشعب الإيراني الكبير ضد أي مؤامرة، هذه المرة أيضا نطمئن الشعب بأننا مسيطرون على تحركات العدو ولدينا خطة عمل لكل سيناريو قد يطرأ.

قال اللواء نائيني: "العدو لم ينس ضرباتنا الأولية في العديد قاعدة العديد في قطر، ولدينا خبرة في هزيمة العدو في الحروب الحديثة، حتى على نطاق واسع وفي أخطر وأعقد الساحات"، وفقا لروسيا اليوم.