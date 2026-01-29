نجم الزمالك السابق يشيد بلاعب الفريق في مواجهة بتروجيت

أشاد دونجا لاعب نادي الزمالك السابق، بأهمية استمرار معتمد جمال على رأس القيادة الفنية للفريق في المرحلة الحالية.

وأوضح دونجا في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك ظهر بشكل قوي خلال اللقاء ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، معتبراً أن الفوز جاء مستحقاً في ظل الانضباط التكتيكي والروح العالية التي تحلى بها اللاعبون داخل الملعب.

كما أكد لاعب الزمالك السابق على المستوى المميز الذي قدمه محمد إسماعيل خاصة وأنه كان من أبرز نجوم المباراة لما يمتلكه من قدرات فنية تجعله لاعباً متعدد الأدوار وقادراً على شغل أكثر من مركز وهو ما يمنح الجهاز الفني حلولاً متنوعة.

كما أعرب دونجا عن سعادته بالدفع بالعناصر الشابة خلال مواجهة بتروجيت، معتبراً أن مشاركة اللاعبين الصغار تعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانياتهم وتمثل خطوة مهمة في طريق بناء فريق قوي للمستقبل.

وأكد أن الظهير الأيمن الشاب محمد إبراهيم يمتلك مقومات فنية واعدة ومتوقع أن يكون له دور مؤثر مع الفريق خلال الفترة المقبلة حال حصوله على الدعم والثقة الكافية.

واختتم دونجا تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي لقطاع الناشئين بنادي الزمالك يتمثل في تصعيد اللاعبين إلى الفريق الأول، مشدداً على أن القلعة البيضاء تضم العديد من المواهب والجواهر القادرة على خدمة الفريق مستقبلاً.