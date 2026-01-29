مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق يشيد بلاعب الفريق في مواجهة بتروجيت

كتب : نهي خورشيد

06:17 ص 29/01/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (9)
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (8)
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (7)
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (6)
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (2)
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (1)
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (3)
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (4)
  • عرض 14 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت (5)
  • عرض 14 صورة
    الزمالك
  • عرض 14 صورة
    الزمالك
  • عرض 14 صورة
    الزمالك
  • عرض 14 صورة
    الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد دونجا لاعب نادي الزمالك السابق، بأهمية استمرار معتمد جمال على رأس القيادة الفنية للفريق في المرحلة الحالية.

وأوضح دونجا في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك ظهر بشكل قوي خلال اللقاء ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللعب، معتبراً أن الفوز جاء مستحقاً في ظل الانضباط التكتيكي والروح العالية التي تحلى بها اللاعبون داخل الملعب.

كما أكد لاعب الزمالك السابق على المستوى المميز الذي قدمه محمد إسماعيل خاصة وأنه كان من أبرز نجوم المباراة لما يمتلكه من قدرات فنية تجعله لاعباً متعدد الأدوار وقادراً على شغل أكثر من مركز وهو ما يمنح الجهاز الفني حلولاً متنوعة.

كما أعرب دونجا عن سعادته بالدفع بالعناصر الشابة خلال مواجهة بتروجيت، معتبراً أن مشاركة اللاعبين الصغار تعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانياتهم وتمثل خطوة مهمة في طريق بناء فريق قوي للمستقبل.

وأكد أن الظهير الأيمن الشاب محمد إبراهيم يمتلك مقومات فنية واعدة ومتوقع أن يكون له دور مؤثر مع الفريق خلال الفترة المقبلة حال حصوله على الدعم والثقة الكافية.

واختتم دونجا تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي لقطاع الناشئين بنادي الزمالك يتمثل في تصعيد اللاعبين إلى الفريق الأول، مشدداً على أن القلعة البيضاء تضم العديد من المواهب والجواهر القادرة على خدمة الفريق مستقبلاً.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وبتروجيت الزمالك اليوم أخبار الزمالك دونجا محمد إسماعيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 29-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
زووم

"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول
"اتقال عليا خاين".. أول تعليق من محمد عبد المنصف على أزمته الأخيرة
مصراوي ستوري

"اتقال عليا خاين".. أول تعليق من محمد عبد المنصف على أزمته الأخيرة
"بعد تأهلها لنهائي بطولة الأبطال للاسكواش في أمريكا".. أبرز المعلومات عن
مصراوي ستوري

"بعد تأهلها لنهائي بطولة الأبطال للاسكواش في أمريكا".. أبرز المعلومات عن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون