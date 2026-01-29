مباريات الأمس
"اتقال عليا خاين".. أول تعليق من محمد عبد المنصف على أزمته الأخيرة

كتب : مصراوي

06:35 ص 29/01/2026
  عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف (2)
  • عرض 15 صورة
    لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف
  • عرض 15 صورة
    لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف (1)
  • عرض 15 صورة
    محمد عبد المنصف وزوجته الفنانة لقاء الخميسي
  • عرض 15 صورة
    لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف (2)
  • عرض 15 صورة
    لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف 4
  • عرض 15 صورة
    لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف 6
  • عرض 15 صورة
    محمد عبد المنصف وزوجته لقاء الخميسي (5)
  • عرض 15 صورة
    محمد عبد المنصف وزوجته لقاء الخميسي (3)
  • عرض 15 صورة
    اعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف بعد زواج شرعي دام اكثر من سبع سنوات . (1)
  • عرض 15 صورة
    إيمان الزيدي (1)
  • عرض 15 صورة
    إيمان الزيدي (5)
  • عرض 15 صورة
    الفنانة إيمان الزيدي
  • عرض 15 صورة
    إيمان الزيدي (4)

علق محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أزمته الأسرية الأخيرة، بعد إعلان خبر انفصاله عن زوجته الثانية إيمان الزيدي.

وكانت إيمان الزيدي، أعلنت في وقت انفصالها عن محمد عبد المنصف، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات"، في خبر فاجئ كل المتابعين، خاصة وأن هذا الارتباط لم يتم الإعلان عنه من قبل الثنائي.

وقال عبد المنصف في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "منذ بداية مشواري في كرة القدم، لا أفضل الحديث عن حياتي العائلية، وأتحدث عن حياتي العملية فقط، الموقف الأخير الذي حدث هو خاص بدرجة كبيرة وعائلي وهذه أمور يتم الحديث بيني وبين أفراد عائلتي".

وأضاف: "احترم كل أفراد عائلتي، واتقال عليا خاين من بعض الناس وكلام كتير، لكن الناس بتتكلم وهى مش فاهمة الموضوع، من المفترض أن ينظر كل شخص لنفسه قبل أن يتحدث عن الأخرين".

واختتم عبد المنصف تصريحاته: "تعلمت من الموضوع أن الأهم هو معرفة الطريقة، التي أحافظ من خلالها على أسرتي، الحمد لله انتهت على خير".

أشرف عبد العزيز يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مستحقات زيزو لدى الزمالك

هانيا الحمامي تتأهل لنهائي بطولة الأبطال للاسكواش بعد الفوز على نور الشربيني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عبد المنصف وزوجته محمد عبد المنصف أزمة محمد عبد المنصف لقاء الخميسي إيمان الزيدي

