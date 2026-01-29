"اتقال عليا خاين".. أول تعليق من محمد عبد المنصف على أزمته الأخيرة

أول تعليق من زوجة زيزو بعد حصوله على جايزة رجل المباراة أمام وادي دجلة

علق محمد عبد المنصف حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أزمته الأسرية الأخيرة، بعد إعلان خبر انفصاله عن زوجته الثانية إيمان الزيدي.

وكانت إيمان الزيدي، أعلنت في وقت انفصالها عن محمد عبد المنصف، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف، بعد زواج شرعي دام أكثر من 7 سنوات"، في خبر فاجئ كل المتابعين، خاصة وأن هذا الارتباط لم يتم الإعلان عنه من قبل الثنائي.

وقال عبد المنصف في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "منذ بداية مشواري في كرة القدم، لا أفضل الحديث عن حياتي العائلية، وأتحدث عن حياتي العملية فقط، الموقف الأخير الذي حدث هو خاص بدرجة كبيرة وعائلي وهذه أمور يتم الحديث بيني وبين أفراد عائلتي".

وأضاف: "احترم كل أفراد عائلتي، واتقال عليا خاين من بعض الناس وكلام كتير، لكن الناس بتتكلم وهى مش فاهمة الموضوع، من المفترض أن ينظر كل شخص لنفسه قبل أن يتحدث عن الأخرين".

واختتم عبد المنصف تصريحاته: "تعلمت من الموضوع أن الأهم هو معرفة الطريقة، التي أحافظ من خلالها على أسرتي، الحمد لله انتهت على خير".

