"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة

أكد أشرف عبدالعزيز، المحامي الخاص بالفنانة ياسمين عبد العزيز، أن الصور المتداولة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت فيها الفنانة بملابس البحر، مفبركة ومصطنعة بالكامل ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف في فيديو نشر عبر حساب الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أن هذه الصور المصطنعة تمثل تشهيرًا وانتهاكًا لخصوصية الفنانة، ولشرفها وسمعتها، وهذا مرفوض قانوناـ، مؤكدًا أنه قد بلاغً رسميًأ للنائب العام ضد هذه الصفحات والقائمين عليها، استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون.

وأشار ، إلى أنه هناك فرقًا بين النقد المشروع والتشهير، مؤكدًا أن ما تم نشره من صور مصطنعة مرفوض قانونيًا وأخلاقيًا ويمثل إهانة للفنانة بشخصها وتعدي على القيم الأسرية.

وأكد المحامي أيضًا،، أن الفنانة تحرص على احترام جمهورها والقيم والمبادئ الأسرية، وأي تجاوز أو إساءة جديدة سيتم التعامل معها بقوة وإجراءات قانونية فورية، حفاظًا على سمعتها وكرامتها وكرامة أطفالها الصغار.

يذكر أن النجمة ياسمين عبدالعزيز، أصدرت بيانًا منذ قليل، أعلنت فيه اتخاذها إجراءات قانونية حاسمة ضد جميع الصفحات والحسابات التى قامت بنشر صور مفبركة أو محتوى مسيء لا يليق بي، ولا باسمي، ولا بتاريخي الفني، ولا بجمهوري، وقبل كل ذلك لا يليق بي كامرأة وأم مصرية.