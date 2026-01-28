إعلان

"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة

كتب : معتز عباس

10:24 م 28/01/2026 تعديل في 10:37 م

ياسمين عبد العزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة

أكد أشرف عبدالعزيز، المحامي الخاص بالفنانة ياسمين عبد العزيز، أن الصور المتداولة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت فيها الفنانة بملابس البحر، مفبركة ومصطنعة بالكامل ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف في فيديو نشر عبر حساب الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أن هذه الصور المصطنعة تمثل تشهيرًا وانتهاكًا لخصوصية الفنانة، ولشرفها وسمعتها، وهذا مرفوض قانوناـ، مؤكدًا أنه قد بلاغً رسميًأ للنائب العام ضد هذه الصفحات والقائمين عليها، استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون.

وأشار ، إلى أنه هناك فرقًا بين النقد المشروع والتشهير، مؤكدًا أن ما تم نشره من صور مصطنعة مرفوض قانونيًا وأخلاقيًا ويمثل إهانة للفنانة بشخصها وتعدي على القيم الأسرية.

وأكد المحامي أيضًا،، أن الفنانة تحرص على احترام جمهورها والقيم والمبادئ الأسرية، وأي تجاوز أو إساءة جديدة سيتم التعامل معها بقوة وإجراءات قانونية فورية، حفاظًا على سمعتها وكرامتها وكرامة أطفالها الصغار.

يذكر أن النجمة ياسمين عبدالعزيز، أصدرت بيانًا منذ قليل، أعلنت فيه اتخاذها إجراءات قانونية حاسمة ضد جميع الصفحات والحسابات التى قامت بنشر صور مفبركة أو محتوى مسيء لا يليق بي، ولا باسمي، ولا بتاريخي الفني، ولا بجمهوري، وقبل كل ذلك لا يليق بي كامرأة وأم مصرية.

أشرف عبدالعزيز ياسمين عبد العزيز أزمة الصور المفبركة لياسمين عبد العزيز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد: الحج والعمرة مش بيغسلوا ذنوب "أكل حقوق الناس"- فيديو
أخبار مصر

مجدي الجلاد: الحج والعمرة مش بيغسلوا ذنوب "أكل حقوق الناس"- فيديو
يقترب من 5400 دولارا للأونصة.. الذهب يحطم أرقامه القياسية ويقفز إلى مستوى
اقتصاد

يقترب من 5400 دولارا للأونصة.. الذهب يحطم أرقامه القياسية ويقفز إلى مستوى
دوللي شاهين تمازح الصحفيين في عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف
زووم

دوللي شاهين تمازح الصحفيين في عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف
ضبط رجل وسيدتين بتهمة استغلال تطبيقات الهواتف في الدعارة
حوادث وقضايا

ضبط رجل وسيدتين بتهمة استغلال تطبيقات الهواتف في الدعارة
مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
حوادث وقضايا

مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون