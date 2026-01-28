مباريات الأمس
"كان استفسار من نادي منافس".. وكيل ديانج يفجر مفاجأة بشأن مستقبله

كتب : محمد خيري

12:04 م 28/01/2026
كشف خالد مغربي، وكيل أعمال المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، كواليس جديدة ومفاجآت بشأن ملف تجديد عقد اللاعب، إلى جانب تفاصيل العرض الإسباني المقدم من نادي فالنسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان نادي فالنسيا الإسباني قد تقدم بعرض رسمي لإدارة الأهلي من أجل التعاقد مع أليو ديانج، وشراء المدة المتبقية من عقده مقابل 500 ألف يورو، إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت العرض، بناءً على رغبة المدير الفني ييس توروب، الذي تمسك باستمرار اللاعب.

وقال خالد مغربي، في تصريحات تليفزيونية، إن عرض فالنسيا وصل إلى الأهلي رسميًا قبل مواجهة يانج أفريكانز بنحو أربعة أيام، مشيرًا إلى أن ديانج عقد جلسة مع ييس توروب وأبلغه بالعرض، إلا أن المدرب رفض رحيله، مؤكدًا له أنه أحد الركائز الأساسية داخل الفريق. وأضاف أن موقف المدرب ازداد تمسكًا باللاعب بعدما علم أن العرض قادم من نادي فالنسيا، وطلب تأجيل الحديث في الأمر لما بعد مباراة يانج أفريكانز، مؤكدًا أن ديانج لا يزال مستمرًا مع الأهلي حتى الآن.

وأوضح وكيل اللاعب أن وليد صلاح الدين تواصل معه يوم 25 نوفمبر الماضي للحديث عن تجديد عقد ديانج، خاصة أن تركيز النادي في تلك الفترة كان منصبًا على المشاركة في كأس العالم للأندية عقب عودة اللاعب من الإعارة. وأشار إلى أنه بعد نهاية الإجازة تم عقد جلسات مع مسؤولي الأهلي، حيث اجتمع مع أسامة هلال ومحمد يوسف، وتم خلالها رفض العروض المقدمة من بعض الأندية السعودية.

وأضاف مغربي أن الحديث عن تجديد عقد ديانج جاء بشكل شفهي فقط، دون خطوات رسمية واضحة، مؤكدًا أنه لم يشعر بوجود جدية حقيقية في ملف التجديد، خاصة في ظل عدم مشاركة اللاعب بشكل منتظم تحت قيادة المدرب السابق ريبيرو، وعدم وجود تواصل رسمي حتى يوم 25 نوفمبر.

وتابع وكيل ديانج أن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية من داخل مصر، مشيرًا إلى وجود بعض الاستفسارات الشفهية من جانب رجال أعمال بشأن انتقاله إلى أحد الأندية المنافسة، لكنه رفض فتح باب النقاش في هذا الأمر.

واختتم خالد مغربي تصريحاته مؤكدًا أن أليو ديانج مرتبط بالأهلي بشكل كامل، قائلًا: "ديانج أهلاوي، وعمره ما يروح أي نادٍ في مصر غير الأهلي"، مشددًا على أن علاقة اللاعب بالمدير الفني ييس توروب تُعد الأفضل منذ انضمامه للقلعة الحمراء، وأن المدرب متمسك ببقائه ورفض رحيله بشكل قاطع بعد مباراة يانج أفريكانز.

أليو ديانج الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي وكيل أليو ديانج

