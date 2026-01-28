"رد فعل صادم".. طلب عاجل من محمد عواد بالرحيل عن الزمالك

كشف مصدر مقرب من محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حالة غضب كبيرة تسيطر على اللاعب، عقب استبعاده المفاجئ من مواجهة بتروجيت المقرر إقامتها اليوم.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بتروجيت، في تمام الساعة الخامسة مساءً اليوم الأربعاء، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري لموسم 2025-2026.

وأكد المصدر أن عواد يشعر بوجود محاولات لتهميشه وإبعاده عن المشاركة، بعيدًا عن الأسباب الفنية، خاصة أنه في كل مرة يشارك فيها بشكل أساسي ويقدم مستوى جيدًا، يتم استبعاده بصورة غير مفهومة في المباراة التالية، وهو ما تكرر في مواجهة كايزر تشيفز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأعاد نفسه مجددًا قبل لقاء بتروجيت.

وأوضح المصدر أن حارس الزمالك أصبح منفتحًا في الفترة الحالية على فكرة الرحيل عن صفوف الفريق أكثر من أي وقت مضى، على أن يتم عقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع جون إدوارد، من أجل إخطاره رسميًا برغبته في الرحيل.

وأشار المصدر إلى أن محمد عواد تمسك بالبقاء داخل نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، لشعوره بالراحة والاستقرار، إلى جانب ارتباطه الكبير بجماهير القلعة البيضاء، لافتًا إلى أنه تنازل عن جزء كبير من مستحقاته المالية من أجل تجديد تعاقده، إلا أن الأوضاع الحالية باتت صعبة، في ظل شعوره بوجود حالة من التربص به داخل الفريق.