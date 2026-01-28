إعلان

سقوط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع الخامس

كتب : علاء عمران

12:11 م 28/01/2026 تعديل في 01:03 م

المتهمين + المضبوطات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام أحد الأشخاص بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله لممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي المشار إليه، وأسفر ذلك عن ضبط المتهم القائم على إدارته، وبرفقته 6 سيدات وشخصين، تبين أن ثلاثة منهم لديهم معلومات جنائية سابقة.

وبمواجهتهم، أقروا بممارستهم النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

