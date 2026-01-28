مباريات الأمس
"اللي معاه فلوس كثير".. الغندور يثير الجدل بشأن مهاجم الأهلي الجديد

كتب : محمد خيري

10:42 ص 28/01/2026
أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل، بعد تعليقه على اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة مهاجم جديد خلال الساعات القليلة المقبلة، وما قد يترتب عليها من تغييرات في قائمة الفريق.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "خلال 72 ساعة سيتم الإعلان عن مهاجم الأهلي الجديد، وبالتالي خروج جراديشار وأشرف داري بعد قيد بالعمري، مع تأكيد بقاء أليو ديانج.. واللي معاه فلوس كتير يعمل اللي هو عايزه".

وتأتي تصريحات الغندور في ظل تحركات قوية من جانب إدارة الأهلي لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات، استعدادًا لاستكمال المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

يُذكر أن النادي الأهلي حقق فوزًا مهمًا أمس على حساب وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي الغندور

