مدرب الزمالك يصدم محمد عواد قبل مواجهة بتروجيت

قرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد الحارس محمد عواد من قائمة الفريق لمواجهة بتروجيت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره بتروجيت في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وكشف مصدر مطلع أن قرار استبعاد محمد عواد من قائمة الفريق بشكل مفاجئ، جاء لأسباب فنية.

وأوضح المصدر أن معتمد جمال استقر على الاعتماد على محمد صبحي كحارس أساسي في مواجهة اليوم، رغم استبعاده من المباراة الماضية أمام المصري في كأس الكونفدرالية.

واختتم المصدر، أن محمد عواد ظهر غاضبا بعد قرار استبعاده، في ظل ظهوره بشكل مميز في اللقاء الماضي أمام المصري البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.