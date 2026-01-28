مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

مدرب الزمالك يصدم محمد عواد قبل مواجهة بتروجيت

كتب : مصراوي

07:00 ص 28/01/2026 تعديل في 12:07 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد عواد من تدريبات الزمالك
  • عرض 9 صورة
    محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    محمد عواد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 9 صورة
    محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    محمد عواد من تدريبات الزمالك_2
  • عرض 9 صورة
    محمد عواد بالنظارة السوداء في تدريبات الزمالك
  • عرض 9 صورة
    محمد عواد
  • عرض 9 صورة
    اشتباك محمد عواد وحسام عبد المجيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد الحارس محمد عواد من قائمة الفريق لمواجهة بتروجيت، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره بتروجيت في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وكشف مصدر مطلع أن قرار استبعاد محمد عواد من قائمة الفريق بشكل مفاجئ، جاء لأسباب فنية.

وأوضح المصدر أن معتمد جمال استقر على الاعتماد على محمد صبحي كحارس أساسي في مواجهة اليوم، رغم استبعاده من المباراة الماضية أمام المصري في كأس الكونفدرالية.

واختتم المصدر، أن محمد عواد ظهر غاضبا بعد قرار استبعاده، في ظل ظهوره بشكل مميز في اللقاء الماضي أمام المصري البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عواد نادي الزمالك آخر أخبار الزمالك الزمالك وبتروجيت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سر إعادة طرح أغنية شيرين عبدالوهاب "اللي يقابل حبيبي"
زووم

سر إعادة طرح أغنية شيرين عبدالوهاب "اللي يقابل حبيبي"
ما حكم الشرع في ممرضة تطلع على الموتى وتسيء إليهم؟.. رسالة وعالم أزهري يرد
أخبار

ما حكم الشرع في ممرضة تطلع على الموتى وتسيء إليهم؟.. رسالة وعالم أزهري يرد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
اقتصاد

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
أمل حجازي تتحدث عن خلعها الحجاب: "مستحيل أرجع اتحجب"
زووم

أمل حجازي تتحدث عن خلعها الحجاب: "مستحيل أرجع اتحجب"
قبل الإعلان الرسمي.. بتروجيت يودّع صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

قبل الإعلان الرسمي.. بتروجيت يودّع صفقة الأهلي الجديدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون