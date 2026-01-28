مفاجأة حراسة المرمى.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة بتروجيت

"كان استفسار من نادي منافس".. وكيل ديانج يفجر مفاجأة بشأن مستقبله

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب معتمد جمال، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بتروجيت، المقرر إقامتها مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وبتروجيت، التي تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك في إطار مواجهات الجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك، قرر معتمد جمال الدفع بالحارس محمد صبحي أساسيًا في لقاء اليوم، بعدما شارك محمد عواد في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. كما يفاضل المدير الفني بين الثنائي سيف الدين الجزيري وعدي الدباغ لقيادة خط الهجوم.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بتروجيت:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عبدالرحيم إيشو – حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد «دونجا» أو محمد السيد – محمد إسماعيل.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – شيكو بانزا – سيف الدين الجزيري أو عدي الدباغ.