أموال تجارة مخدرات.. القبض على عنصرين جنائيين بتهمة غسل 50 مليون جنيه
كتب : علاء عمران
01:48 م 28/01/2026
ضبط تعبيرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصرين جنائيين متهمين بغسل أموال تُقدّر بـ 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأوضحت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس شركات وهمية، وشراء وحدات سكنية وسيارات.
وقدرت القيمة المالية للأموال محل الغسل بحوالي 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين واسترداد الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي.