مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

كاراباج اجدام

الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

بتروجت

جميع المباريات

إعلان

هل تلقى عرضا بـ 5 ملايين دولار؟.. مصدر يفجر مفاجأة بشأن رحيل بيزيرا

كتب : مصراوي

09:00 ص 28/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (5)
  • عرض 13 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (1)
  • عرض 13 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (3)
  • عرض 13 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (4)
  • عرض 13 صورة
    بكاء بيزيرا بعد إصابته (2)
  • عرض 13 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 13 صورة
    خوان بيزيرا (4)
  • عرض 13 صورة
    خوان بيزيرا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول تلقي النادي عرضًا لرحيل اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا مقابل نحو 5 ملايين دولار، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح المصدر أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن إدارة الزمالك لم تتلقَّ أي عروض، سواء رسمية أو ودية، لضم اللاعب في الوقت الراهن، وبأي قيمة مالية.

وأشار إلى أن عدم وجود عروض لرحيل بيزيرا لا علاقة له بمستواه الفني أو برغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق، نافيًا ما تردد حول وجود أسباب فنية وراء الأمر.

وبيّن المصدر أن السبب الأساسي يعود إلى الموقف القانوني للاعب، إذ تمنع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» انتقاله إلى نادٍ آخر خلال الموسم الجاري.

وأضاف أن اللاعب كان قد شارك في بداية الموسم مع نادي أوليكساندريا الأوكراني، وخاض عددًا من المباريات، قبل انتقاله إلى صفوف الزمالك، ليكون قد مثل ناديين في الموسم ذاته، وهو ما يمنعه من اللعب لنادٍ ثالث وفقًا للوائح المعمول بها.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك كانت ستتعامل بجدية مع أي عرض مناسب في حال وجود إمكانية قانونية لرحيل اللاعب، خاصة في ظل الظروف المالية الحالية للنادي، وبالنظر إلى القيمة الفنية والتسويقية التي يمتلكها اللاعب، والتي كان من الممكن أن تمثل موردًا ماليًا مهمًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان بيزيرا نادي الزمالك الدوري المصري آخر أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
أخبار المحافظات

"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد فضل نجم الأهلي السابق
رياضة محلية

25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد فضل نجم الأهلي السابق
"أنا الأولوية".. 15 صورة ترصد قصة دعم زوجة مؤمن زكريا له في أزمته الصحية
مصراوي ستوري

"أنا الأولوية".. 15 صورة ترصد قصة دعم زوجة مؤمن زكريا له في أزمته الصحية
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون