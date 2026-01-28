هل تلقى عرضا بـ 5 ملايين دولار؟.. مصدر يفجر مفاجأة بشأن رحيل بيزيرا

نفى مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا حول تلقي النادي عرضًا لرحيل اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا مقابل نحو 5 ملايين دولار، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح المصدر أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن إدارة الزمالك لم تتلقَّ أي عروض، سواء رسمية أو ودية، لضم اللاعب في الوقت الراهن، وبأي قيمة مالية.

وأشار إلى أن عدم وجود عروض لرحيل بيزيرا لا علاقة له بمستواه الفني أو برغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق، نافيًا ما تردد حول وجود أسباب فنية وراء الأمر.

وبيّن المصدر أن السبب الأساسي يعود إلى الموقف القانوني للاعب، إذ تمنع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» انتقاله إلى نادٍ آخر خلال الموسم الجاري.

وأضاف أن اللاعب كان قد شارك في بداية الموسم مع نادي أوليكساندريا الأوكراني، وخاض عددًا من المباريات، قبل انتقاله إلى صفوف الزمالك، ليكون قد مثل ناديين في الموسم ذاته، وهو ما يمنعه من اللعب لنادٍ ثالث وفقًا للوائح المعمول بها.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك كانت ستتعامل بجدية مع أي عرض مناسب في حال وجود إمكانية قانونية لرحيل اللاعب، خاصة في ظل الظروف المالية الحالية للنادي، وبالنظر إلى القيمة الفنية والتسويقية التي يمتلكها اللاعب، والتي كان من الممكن أن تمثل موردًا ماليًا مهمًا.