دعم في الملعب وتعافي من الخمر.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته

كتب : مصراوي

03:21 ص 28/01/2026 تعديل في 06:15 ص
كتب- يوسف محمد:

يعد أحمد حسام ميدو واحدا من أبرز نجوم كرة القدم المصرية عبر تاريخها، سواء لما قدمه في مشواره مع منتخب مصر أو خلال مسيرته الاحترافية.

ويتمتع ميدو بجماهيرية وشعبية كبيرة، ليس داخل مصر فقط ولكن في مختلف دول العالم، خاصة وأنه لعب في الكثير من الفرق الأوروبية والعديد من الدوريات الكبيرة، وعلى رأسها توتنهام الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي وروما الإيطالي والعديد من الفرق الأوروبية الأخرى.

وكانت يسرا الليثي، زوجة ميدو، داعمة له في كل خطوة يخوضها في مسيرته الكروية.

وقالت يسرا في تصريحات تليفزيونية سابقة: "أنا وميدو اتجوزنا في سن صغير، كان عمرنا 18 سنة فقط، ومكنتش قصة حب قوية، لأنه كان محترف وقتها في هولندا ويعيش هناك".

وأضافت: "ميدو لما شافني أول مرة قالي أنا هتجوزك، وبالفعل عند نزوله إلى مصر تحدث مع والدي في هذا الأمر، لكن بابا استغرب لأننا كنا لسه صغيرين، ووالدي قالي إزاي هتعيشي في بلد غريبة، بس أنا كنت مبسوطة".

ومن جانبه أكد ميدو في تصريحات تلفزيونية، أنه عندما شاهد زوجته للمرة الأولى، كان لديه رغبة كاملة في استكمال حياته معها، وأن أي يوم يمر دون الارتباط الرسمي يعتبر إهدارا للوقت.

وعن اعتزاله كرة القدم، قالت يسرا: "علمت بقرار اعتزال ميدو من السوشيال ميديا، وهذا أكثر أمر أحزنني منه".

وأكد ميدو في تصريحات خلال ظهوره في بودكاست مع نجم الأهلي السابق تامر بجاتو، أن زوجته لعبت دورا كبيرا في تعافيه من الخمور، بعدما سافرت معه إلى الحرم، لإبعاده عن أجواء الساحل الشمالي والسهر.

ميدو وزوجته زوجة أحمد حسام ميدو أحمد حسام ميدو منتخب مصر يسرا الليثي أحمد حسام ميدو وزوجته

