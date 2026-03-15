تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سائق ميكروباص بعد تداول مقطع فيديو يظهر مشادة كلامية بينه وبين راكب نتيجة مطالبة الأخير بأجرة ركوب أعلى من التعريفة الرسمية بالجيزة.

تفاصيل خناقة داخل ميكروباص على الطريق

وبالفحص والتحري تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة والسائق الظاهر في الفيديو، وتبين أنه له معلومات جنائية سابقة ولا يحمل رخصة قيادة، ويقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعند مواجهته بما جاء في الفيديو، اعترف السائق بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن الخلاف نشب بسبب طلبه زيادة التعريفة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة.