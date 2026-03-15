مشادة على الطريق.. ضبط سائق ميكروباص طالب الركاب بأجرة زائدة

كتب : صابر المحلاوي

12:53 ص 15/03/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سائق ميكروباص بعد تداول مقطع فيديو يظهر مشادة كلامية بينه وبين راكب نتيجة مطالبة الأخير بأجرة ركوب أعلى من التعريفة الرسمية بالجيزة.

تفاصيل خناقة داخل ميكروباص على الطريق

وبالفحص والتحري تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة والسائق الظاهر في الفيديو، وتبين أنه له معلومات جنائية سابقة ولا يحمل رخصة قيادة، ويقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعند مواجهته بما جاء في الفيديو، اعترف السائق بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن الخلاف نشب بسبب طلبه زيادة التعريفة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة.

فيديو قد يعجبك



اليوم 15 للحرب: ظهور مرتقب للمرشد ورفض أمريكي إيراني للحوار واستنجاد إسرائيلي
شئون عربية و دولية

بفارق قليل.. سيدات الأهلي يهزمن الزمالك في قمة دوري اليد
كرة نسائية

رويترز: الإمارات توقف صادرات النفط في الفجيرة بعد هجوم بمسيرة
شئون عربية و دولية

بعد دعوة ترامب.. الصين وبريطانيا تتجنبان التعهد بإرسال سفن حربية لمضيق هرمز
شئون عربية و دولية

الرئيس السيسي: "أي إجراء بنعمله بيكون أقل الخيارات تكلفة على المواطن"
أخبار مصر

مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"