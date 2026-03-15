دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي

لاتسيو

21:45

ميلان

بفارق قليل.. سيدات الأهلي يهزمن الزمالك في قمة دوري اليد

كتب : نهي خورشيد

12:14 ص 15/03/2026

حقق الفريق الأول لسيدات كرة اليد بنادي الأهلي فوزاً مهماً على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 36-32، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات بطولة دوري كرة اليد للسيدات.

أحداث مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد

وشهدت المباراة بداية قوية من جانب لاعبات الأهلي، إذ نجحن في إنهاء الشوط الأول بنتيجة 18-12، رغم غياب عدد من اللاعبات بسبب الإصابات وحالة الإجهاد.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي تفوقه حتى نهاية المباراة، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 36-32.

وكان فريق سيدات الأهلي حجز مؤخراً مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لكرة اليد، عقب فوزه الكبير على فريق المعادي بنتيجة 39-22.

خالد دياب يكشف عن إعلان جديد لفيلم "برشامة" استعدادا لعرضه في عيد الفطر
