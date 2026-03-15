بفارق قليل.. سيدات الأهلي يهزمن الزمالك في قمة دوري اليد

حقق الفريق الأول لسيدات كرة اليد بنادي الأهلي فوزاً مهماً على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 36-32، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات بطولة دوري كرة اليد للسيدات.

أحداث مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد

وشهدت المباراة بداية قوية من جانب لاعبات الأهلي، إذ نجحن في إنهاء الشوط الأول بنتيجة 18-12، رغم غياب عدد من اللاعبات بسبب الإصابات وحالة الإجهاد.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي تفوقه حتى نهاية المباراة، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 36-32.

وكان فريق سيدات الأهلي حجز مؤخراً مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لكرة اليد، عقب فوزه الكبير على فريق المعادي بنتيجة 39-22.

