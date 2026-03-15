ضبط مخزن غير مرخص لتعبئة المنظفات الصناعية بالقليوبية

كتب : صابر المحلاوي

12:56 ص 15/03/2026

ضبط مخزن لإنتاج وتعبئة منظفات مغشوشة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط مخزن غير مرخص لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

تفاصيل مداهمة مخزن غير مرخص لتعبئة المنظفات

أسفر الضبط عن ضبط 6000 عبوة منظفات صناعية "منتج نهائي" مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، وأكثر من 5 طن مواد خام بدون مستندات، إلى جانب 6400 عبوة فارغة وكرتونة وأغطية خط إنتاج، و7500 قطعة ملصق مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة.

وأكدت التحريات أن المخزن كان يخطط لطرح المنتجات في الأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخزن والمضبوطات، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على جميع ملابسات الواقعة.

