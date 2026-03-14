أعلن الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي نبيل الكوكي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي النادي المصري اليوم السبت الموافق 14 مارس الجاري، نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

تشكيل المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: مصطفى العش، أحمد أيمن منصور، محمد هاشم وكريم العراقي

خط الوسط: عمر سعداوي، محمد مخلوف ومحمود حمادة

خط الهجوم: منذر طمين، صلاح محسن وعبد الرحيم دغموم

بدلاء المصري البورسعيدي:

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق البورسعيدي في اللقاء كل من: "محمد شحاتة، محمد الشامي، كريم بامبو، عمر الساعي، ميدو جابر، بونور موجيشا، عميد صوافطة، مصطفى زيدان وعبد الوهاب نادر".

وكان المصري البورسعيدي، تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالبطولة، برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات، خاضهم بدور المجموعات بالمسابقة.

والجدير بالذكر، أن الفائز من مباراة المصري وشباب بلوزداد، سيلتقي في نصف النهائي مع الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى بين فريقي الزمالك وأوتوهو الكونغولي.

