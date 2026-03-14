جريمة "قبل السحور".. الأمن يحبط هروب شاب قتل ابن عمه في الفيوم

كتب : حسين فتحي

11:07 م 14/03/2026

القتيل محمد حمدى عبد النبى المقيم بقرية كحك بحرى.

أسدلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم الستار على جريمة قتل مأساوية شهدتها قرية "كحك بحري" التابعة لمركز الشواشنة، بإلقاء القبض على المتهم بإنهاء حياة ابن عمه طعناً بسلاح أبيض، قبل لحظات من سحور اليوم السبت.

بلاغ وجثة في المشرحة

بدأت الواقعة بتلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد مريز، مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد بمصرع الشاب "محمد ح. ع" (29 عاماً)، إثر تلقيه طعنة نافذة في البطن، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

خطة أمنية وحصار للمتهم

وجه اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث قاده العميد محمود هيبة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، والعميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، بمشاركة النقيب عمر بهجت، رئيس مباحث مركز الشواشنة.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وابن عمه ويدعى "عبد الله" (32 عاماً)، بسبب خلافات على حسابات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بتسديد طعنة قاتلة لابن عمه وفر هارباً.

سقوط القاتل وتمثيل الجريمة

وفرضت قوات الأمن حصاراً أمنياً مشدداً على مداخل ومخارج القرية، وبتكثيف التحريات تم تحديد مكان اختباء المتهم في أحد المنازل التابعة لعائلته قبل تمكنه من الهرب خارج المحافظة.

وأمام نيابة أبشواي، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية، مؤكداً نشوب مشاجرة بسبب "حسابات مالية"، زاعماً أنه لم يقصد قتله، وقررت النيابة اصطحاب المتهم إلى مسرح الجريمة لتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة، مع استمرار التحقيقات.

مدير أمن الفيوم مشرحة مستشفى أبشواى المركزى قرية الشواشنة V المباحث الجنائية بالفيوم قرية كحك بحرى

