اقترب هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني، من ارتداء قميص منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، خلال الفترة المقبلة بعد إرسال استدعاء رسمي للاعب من اتحاد الكرة منذ عدة أيام.

ويمتلك صاحب الـ24 عاما، 3 جنسيات الفرنسية، المصرية والتونسية، مما يعني أن اللاعب يمكنه المشاركة مع أي من المنتخبات الـ3 خلال الفترة المقبلة، كما سبق له تمثيل فرنسا في فئات الشباب والناشئين.

موقف هيثم حسن من الانضمام لمنتخب مصر

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أرسل استدعاء رسمي للاعب ريال أوفييدو يوم 9 مارس، للانضمام في معسكر المنتخب الوطني في مارس الجاري".

وأضاف: "اللاعب أبدى ترحيب بالانضمام إلى منتخب مصر في معسكر مارس، الذي يعد الاستعداد الأخير للفراعنة قبل المشاركة في المونديال".

أرقام هيثم حسن مع ريال أوفييدو

وكان صاحب الـ24 عاما انضم إلى ريال أوفييدوا، في أغسطس من العام قبل الماضي 2024، قادما من فريق فيا ريال الإسباني.

وشارك حسن مع ريال أوفييدو منذ الانضمام للفريق، في 71 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 4 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وخلال الموسم الحالي، شارك حسن مع الفريق الإسباني في 27 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بتقديم 3 تمريرات حاسمة.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

