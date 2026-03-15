أبدى صلاح سليمان نجم الزمالك السابق، رضاه عن تعادل الفارس الأبيض مع أوتوهو الكونغولي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية : "الزمالك نجح في الخروج بأفضل نتيجة ممكنة رغم الظروف الصعبة التي واجهها قبل لقاء أوتوهو وعدم تأجيل مباراة إنبي، إذ تعرض اللاعبون لإرهاق بدني كبير وخاضوا تدريباً واحداً فقط قبل مواجهة بطل الكونغو".

إشادة بتغييرات مدرب الزمالك في المباراة

وأضاف: "تغييرات معتمد جمال كانت مميزة وساهمت في تحقيق التعادل، خاصة أن المباراة كانت صعبة بسبب الطقس وأرضية الملعب فهو نجيل صناعي من الجيل القديم".

وأكد نجم الزمالك السابق أن الفريق قدم أداءً جيداً تحت ضغوط كبيرة، مشيداً بقدرة اللاعبين على التكيف مع الظروف الصعبة والخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضهم.

أول تعليق من معتمد جمال بعد تعادل الزمالك مع أوتوهو في الكونفدرالية

"أجواء مستحيلة".. ممدوح عباس يعلق على تعادل الزمالك مع أوتوهو بالكونفدرالية