إعلان

"بحضور الشناوي".. توروب يتفقد أرضية ملعب مباراة الأهلي والترجي بدوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

08:57 م 14/03/2026
  
  • عرض 4 صورة
    الجهاز الفني للأهلي يتفقد ملعب حمادي العقربي (2) (1) (1)
  • عرض 4 صورة
    الجهاز الفني للأهلي يتفقد ملعب حمادي العقربي (3) (1) (1)
  • عرض 4 صورة
    الجهاز الفني للأهلي يتفقد ملعب حمادي العقربي (5) (1) (1)

حرص الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على معاينة ملعب "حمادي العقربي"، الذي سيستضيف مباراة المارد الأحمر غدا أمام الترجي بدوري الأبطال.

ويلاقي النادي الأهلي غدا الأحد 15 مارس الجاري، نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وتوجه الثنائي ياس توروب المدير الفني للأحمر ومحمد الشناوي قائد الفريق، عقب نهاية المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إلى ملعب "حمادي العقربي" لمعاينة أرضية الملعب.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

وتقام مباراة العودة بين المارد الأحمر والترجي، يوم السبت المقبل الموافق 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي، دون حضور جماهيري للأحمر، تنفيذا لقرار الاتحاد الأفريقي بخوض الفريق مباراتين دون حضور جماهيري، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والجيش الملكي، في دور المجموعات بالبطولة.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

ويذكر أن مباراة الغد، تعد المواجهة رقم 25 التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 24 مباراة من قبل.

وخلال 24 مباراة سابقة جمعت بين المارد الأحمر والفريق التونسي، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 13 مباراة، تلقى الهزيمة في 4 مباريات وحضر التعادل بين الفريقين في 7 لقاءات.

إعلان

إعلان

