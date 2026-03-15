أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الأحد 15 مارس 2026، عن تعديل جدول رحلاتها إلى دبي، ليصبح هناك رحلة واحدة يوميًا بدلًا من رحلتين، وذلك حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان رسمي أن هذا التعديل جاء تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بمطار دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقضي بتقليل كثافة الرحلات القادمة والمغادرة نتيجة المستجدات الأخيرة في المنطقة.

ودعت مصر للطيران جميع المسافرين على رحلات دبي إلى مراجعة حجوزاتهم والتواصل مع مركز خدمة العملاء لضمان تحديث معلومات السفر.

ويمكن للعملاء التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر: الاتصال على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، الرقم الأرضي: 090070000، الرقم الدولي: +97142306666، الرقم الدولي: +966122297777، البريد الإلكتروني: [email protected]، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.egyptair.com.

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الإمارات تدريجيًا ابتداءً من 9 مارس



"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران



