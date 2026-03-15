دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي

لاتسيو

21:45

ميلان

أيمن يونس: الزمالك يستطيع الفوز على أي فريق إذا توفر له ملعب مناسب

كتب : نهي خورشيد

12:34 ص 15/03/2026

أيمن يونس

أعرب أيمن يونس نجم الزمالك السابق، عن سعادته بتعادل الفارس الأبيض اليوم أمام أوتوهو الكونغولي في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية :"الزمالك واجه ظروفاً صعبة أمام أوتوهو فالملعب كان سيئاً للغاية ودرجات الحرارة مرتفعة، لكن لاعبي الزمالك قاتلوا في مواجهة الظروف الصعبة".

وأضاف: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني على نتيجة التعادل والتغييرات التي أجراها معتمد جمال كانت جيدة وأسهمت في خروج المباراة بالتعادل، وكان بالإمكان تحقيق الفوز".

إشادة خاصة بمحمد إبراهيم نجم الزمالك الصاعد

وعن محمد إبراهيم نجم الزمالك القادم، قال: "هو لاعب يتطور بسرعة ويحتاج فقط لاكتساب الخبرات".

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته:"هات للزمالك ملعب كويس وهو يكسب أي حد".

ساويرس يتحدث عن خروج الأموال الساخنة والدولار.. و 8 رخص ذهبية جديدة "نشرة
