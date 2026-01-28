مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

كوبنهاجن

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الجونة

جميع المباريات

إعلان

دعم في المعلب وتعافي من الخمر.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته

كتب : مصراوي

03:21 ص 28/01/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (23) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (21) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (1) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (19) (1)
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة ميدو
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (14)
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو في الجيم (13)
  • عرض 25 صورة
    زوجة ميدو (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (26)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته في البحر بالمصيف (21)
  • عرض 25 صورة
    زوجة ميدو وشقيقتها (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته في البحر
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته في البحر
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو
  • عرض 25 صورة
    أحمد حسام ميدو وزوجته يسرا الليثي
  • عرض 25 صورة
    أحمد حسام ميدو وزوجته يسرا الليثي
  • عرض 25 صورة
    ميدو وزوجته (7)
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو (4)
  • عرض 25 صورة
    يسرا الليثي زوجة لاعب الزمالك أحمد حسام ميدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعد أحمد حسام ميدو واحدا من أبرز نجوم كرة القدم المصرية عبر تاريخها، سواء لما قدمه في مشواره مع منتخب مصر أو خلال مسيرته الاحترافية.

ويتمتع ميدو بجماهيرية وشعبية كبيرة، ليس داخل مصر فقط ولكن في مختلف دول العالم، خاصة وأنه لعب في الكثير من الفرق الأوروبية والعديد من الدوريات الكبيرة، وعلى رأسهم توتنهام الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي وروما الإيطالي، العديد من الفرق الأوروبية الأخرى.

ولم يخوض ميدو مسيرته الاحترافية في الكثير من الفرق الأوروبية، عدد من الدوريات الخارجية المختلفة بمفردة، حيث كانت زوجته يسرا اللوزي تسانده في كل خطوة يخوضها في مسيرته الكروية.

وقالت يسرا في تصريحات تليفزيونية سابقة: "أنا وميدو اتجوزنا بسن صغير، كان عمرنا 18 سنة فقط، ومكنتش قصة حب قوية، لأنه كان محترف آنذاك في هولندا ويسعيش هناك".

وأضاف: "ميدو لما شافني أول مرة قالي أنا هتجوزك، وبالفعل عند نزوله إلى مصر تحدث مع والدي في هذا الأمر، اللي استغرب لأننا كنا لسه صغيرين، ووالدي قالي إزاي هتعيشي في بلد غريبة، بس أنا كنت مبسوطة".

ومن جانبه أكد ميدو في تصريحات تليفزيونية، أنه عندما شاهد زوجته للمرة الأولى، كان لديه رغبة كاملة في استكمال حياته معها، وأن أي يوم يمر دون الارتباط الرسمي إهدار للوقت.

وعن اعتزاله كرة القدم، قالت يسرا: "علمت قرار اعتزال ميدو من السوشيال ميديا، وهذا أكثر أمر أحزنني منه".

وأشار ميدو في تصريحات خلال ظهوره في بودكاست مع نجم الأهلي السابق تامر بجاتو، أن زوجته لعبت دورا كبيرا في تعافيه من شرب وتناول الخمور، بعدما سافرت معه إلى الحرم، لإبعاده عن أجواء الساحل الشمالي والسهر.

أقرأ أيضًا:

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على وادي دجلة؟ (كوميك)

زوجة النني الأولى تنشر صورا مع أبنائها وتعلق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو وزوجته زوجة أحمد حسام ميدو أحمد حسام ميدو منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دعم في المعلب وتعافي من الخمر.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته
رياضة محلية

دعم في المعلب وتعافي من الخمر.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته
"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
أخبار المحافظات

"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

بسمة بوسيل أنيقة وأمينة خليل بفستان جريء.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده

زوجة النني الأولى تنشر صورا مع أبنائها وتعلق
مصراوي ستوري

زوجة النني الأولى تنشر صورا مع أبنائها وتعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون