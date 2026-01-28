دعم في المعلب وتعافي من الخمر.. 25 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته

أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد فوز الأهلي على وادي دجلة بالدوري

يعد أحمد حسام ميدو واحدا من أبرز نجوم كرة القدم المصرية عبر تاريخها، سواء لما قدمه في مشواره مع منتخب مصر أو خلال مسيرته الاحترافية.

ويتمتع ميدو بجماهيرية وشعبية كبيرة، ليس داخل مصر فقط ولكن في مختلف دول العالم، خاصة وأنه لعب في الكثير من الفرق الأوروبية والعديد من الدوريات الكبيرة، وعلى رأسهم توتنهام الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي وروما الإيطالي، العديد من الفرق الأوروبية الأخرى.

ولم يخوض ميدو مسيرته الاحترافية في الكثير من الفرق الأوروبية، عدد من الدوريات الخارجية المختلفة بمفردة، حيث كانت زوجته يسرا اللوزي تسانده في كل خطوة يخوضها في مسيرته الكروية.

وقالت يسرا في تصريحات تليفزيونية سابقة: "أنا وميدو اتجوزنا بسن صغير، كان عمرنا 18 سنة فقط، ومكنتش قصة حب قوية، لأنه كان محترف آنذاك في هولندا ويسعيش هناك".

وأضاف: "ميدو لما شافني أول مرة قالي أنا هتجوزك، وبالفعل عند نزوله إلى مصر تحدث مع والدي في هذا الأمر، اللي استغرب لأننا كنا لسه صغيرين، ووالدي قالي إزاي هتعيشي في بلد غريبة، بس أنا كنت مبسوطة".

ومن جانبه أكد ميدو في تصريحات تليفزيونية، أنه عندما شاهد زوجته للمرة الأولى، كان لديه رغبة كاملة في استكمال حياته معها، وأن أي يوم يمر دون الارتباط الرسمي إهدار للوقت.

وعن اعتزاله كرة القدم، قالت يسرا: "علمت قرار اعتزال ميدو من السوشيال ميديا، وهذا أكثر أمر أحزنني منه".

وأشار ميدو في تصريحات خلال ظهوره في بودكاست مع نجم الأهلي السابق تامر بجاتو، أن زوجته لعبت دورا كبيرا في تعافيه من شرب وتناول الخمور، بعدما سافرت معه إلى الحرم، لإبعاده عن أجواء الساحل الشمالي والسهر.

